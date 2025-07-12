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Откровение Елены Ваенги: как белорусы на рынке помогли ей увидеть себя в новом свете

Певица Елена Ваенга призналась в своих взглядах на внешность
1:18
Шоу-бизнес

Известная российская певица Елена Ваенга поделилась своими впечатлениями о поклонниках в Беларуси во время своего визита на фестиваль "Славянский базар" в Витебске. Несмотря на то что артистка заболела и была вынуждена отменить свои выступления, она нашла время для общения с журналистами. В интервью "Российской газете" она отметила, что не считает себя привлекательной, несмотря на положительные отзывы о своей внешности, которые она услышала от местных жителей.

Елена Ваенга
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Ваенга

Ваенга подчеркнула, что стиль — это нечто врождённое и уникальное, в отличие от моды, которая быстро меняется. Она предпочитает простой, но выразительный наряд, чтобы зрители могли сосредоточиться на её музыке, а не на внешнем виде.

Во время прогулок по рынкам Витебска певица была приятно удивлена тем, что многие люди воспринимают её как красивую женщину. Она отметила, что такие моменты помогают ей увидеть себя с другой стороны и понять, что общественное мнение может отличаться от её собственных представлений о себе.

"Я люблю ходить по рынкам. Там можно много узнать. Например, что я не такая уж толстая, страшная или старая", — добавила она.

Уточнения

Еле́на Влади́мировна Ва́енга (настоящая фамилия — Хрулёва; род. 27 января 1977, Североморск, Мурманская область, СССР) — российская эстрадная певица, автор песен, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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