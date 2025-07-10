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Лидер мошеннической схемы блогер Хиза вышел на свободу и начал новую жизнь в соцсетях

Приговорённый к четырём годам тюрьмы блогер-миллионник Хиза вышел на свободу досрочно
1:50
Шоу-бизнес

Популярный видеоблогер Хиза провёл два года за решёткой и досрочно освободился.

Решётка
Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Решётка

Популярный видеоблогер Хиза провел два года за решеткой и досрочно освободился. Суд назначил молодому человеку четырёхлетний срок лишения свободы, согласно которому он должен был оставаться в заключении до конца 2027-го. Тем не менее, недавно появилась информация, что 29-летнему Хизе позволили выйти на волю спустя лишь половину положенного наказания.

Совместно со своими подельниками Хиза организовал финансовое мошенничество на платформе ставок на спорт. Суть схемы заключалась в следующем: вкладываете средства, ставки проходят успешно, получаете крупный выигрыш. Причём ставки срабатывали будто бы абсолютно у каждого участника. Вот только вывод денег оказывался невозможным. Изначально преступники запрашивали комиссию за снятие выигрыша, а позже просто блокировали пострадавших пользователей, занося их в чёрный список.

В 2023 году Хизри Зарипов был осужден на четыре года тюремного заключения. Точно такое же наказание понёс его сообщник — Эдуард Ломидзе, а руководительница команды Наталья Карапетян получила три с половиной года лишения свободы.

Как сообщает "СтарХит", сам лидер всей этой махинации Хиза оказался на воле, отбыв значительную долю назначенного судом срока.

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день аудитория Хизы насчитывает около семи миллионов подписчиков. Сейчас бывший заключённый вновь активно ведёт свою страницу, размещая свежие видеоролики.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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