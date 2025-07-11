Для любителей унижений: голос Ларисы Гузеевой теперь в навигаторе

Лариса Гузеева озвучила навигатор в свойственной ей издевательской манере

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Навигатор в России заговорил голосом телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой.

Фото: Телеграм-канал Ларисы Гузеевой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Лариса Гузеева

Лариса Гузеева рассказала, что озвучила навигатор своим голосом. Телесваха дала навигатору не только свой голос, но и особую манеру общения.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" заговорила с водителями со свойственной ей издевательской манерой.

"С вашими темпами я думала мы уже не доедем. Я подскажу куда свернуть и где не заблудиться", — такие абьюзерские фразочки будут сопровождать автолюбителей в дороге.

Сетевые остряки шутят, что голос Ларисы Гузеевой для навигатора будут выбирать люди, которым нравятся, когда их унижают.

Ранее Лариса Гузеева резко сменила имидж и напугала поклонников. Актриса предстала перед публикой седая с осветлёнными бровями и ресницами.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). Член общественной организации «Союз кинематографистов России».



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