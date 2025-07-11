Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Темный оттенок и блестящая кора: признаки, что дрова пока не готовы к использованию
Верните волосы к жизни: секреты экстренного восстановления после отпуска
Кофейный пирог с кремом из сметаны: быстрый десерт из простых ингредиентов
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Два банана дают эффект, как одна банка энергетика
11 удивительных фактов об акулах: от чувствительности к электричеству до тонического сна
Открытие на Марсе: сеть древних рек указывает на наличие осадков
Как преодолеть застой в похудении: рекомендации по питанию, сну и активности
Почему пожелтела картофельная ботва и что с этим делать — важный совет перед сбором урожая

Сыновья Айзы Долматовой борются за честь Индонезии на международной олимпиаде по математике

Сыновья Айзы представляют Индонезию на международной олимпиаде по математике
Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова с гордостью рассказала, что её сыновья стали участниками международной олимпиады по математике, где представляют Индонезию.

Сыновья блогера Айзы Долматовой
Фото: Инстаграм Айзы Долматовой by неизвестен is licensed under public doman
Сыновья блогера Айзы Долматовой

Проживающая в Индеонезии Айза поделилась снимками с путешествия по Сингапуру. Туда семья отправилась, чтобы принять участие в олимпиаде.

"Нас в путешествие вытащила международная Олимпиада по математике SIMOC) Сэма, Элвиса и Федю (сына моей любимой подруги Вики) пригласили представлять Индонезии. Хотя хотелось бы Россию", — написала под кадрами звезда.

Айза с возлюбленным и сыновьями кушали десерты, доширак и конфеты за 300 долларов. Сэкономить они решили на подарках, поэтому максимально бюджетно перемещались по экзотическим местам.

У Айзы два сына — старший Сэм от рэпера Гуфа и младший Элвис от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Экономические рычаги Москвы: Россия влияет на политику Армении
Мир. Новости мира
Экономические рычаги Москвы: Россия влияет на политику Армении
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Экономика и бизнес
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России? Аудио 
Популярное
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Судебное разбирательство между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным завершено. Узнайте, кого выберет суд в вопросе опеки над 12-летним Тимофеем.

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Темный оттенок и блестящая кора: признаки, что дрова пока не готовы к использованию
Сыновья Айзы представляют Индонезию на международной олимпиаде по математике
Верните волосы к жизни: секреты экстренного восстановления после отпуска
Кофейный пирог с кремом из сметаны: быстрый десерт из простых ингредиентов
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Два банана дают эффект, как одна банка энергетика
11 удивительных фактов об акулах: от чувствительности к электричеству до тонического сна
Открытие на Марсе: сеть древних рек указывает на наличие осадков
Как преодолеть застой в похудении: рекомендации по питанию, сну и активности
Почему пожелтела картофельная ботва и что с этим делать — важный совет перед сбором урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.