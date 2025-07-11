Сыновья Айзы Долматовой борются за честь Индонезии на международной олимпиаде по математике

Сыновья Айзы представляют Индонезию на международной олимпиаде по математике

Блогер Айза Долматова с гордостью рассказала, что её сыновья стали участниками международной олимпиады по математике, где представляют Индонезию.

Фото: Инстаграм Айзы Долматовой by неизвестен is licensed under public doman Сыновья блогера Айзы Долматовой

Проживающая в Индеонезии Айза поделилась снимками с путешествия по Сингапуру. Туда семья отправилась, чтобы принять участие в олимпиаде.

"Нас в путешествие вытащила международная Олимпиада по математике SIMOC) Сэма, Элвиса и Федю (сына моей любимой подруги Вики) пригласили представлять Индонезии. Хотя хотелось бы Россию", — написала под кадрами звезда.

Айза с возлюбленным и сыновьями кушали десерты, доширак и конфеты за 300 долларов. Сэкономить они решили на подарках, поэтому максимально бюджетно перемещались по экзотическим местам.

У Айзы два сына — старший Сэм от рэпера Гуфа и младший Элвис от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.



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