Елена Борщёва с гордостью анонсировала важное событие в жизни дочери

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва рассказала, где будет учиться её старшая дочь Марта.
Елена Борщёва похвасталась достижениями старшей дочери Марты. Девушка поступила в престижный Российский институт театрального искусства.
"Ура! Марта поступила в ГИТИС (Мастерская Н. Е. Лазарева)! Выбор творческой специальности — это смелый шаг, который требует не только таланта, но и большого труда, настойчивости и веры в себя!" — написала под фото с наследницей юмористка.
Борщёва пожелала дочери успешной учёбы, творческих побед и везения.
К поздравелениям присоединилась юмористка Наталья Медведева.
"Урааааааа! Она звезда!" — написала коллега Борщёвой по юмористическим шоу.
Еле́на Серге́евна Борщёва (в замужестве — Юшке́вич; псевдоним — Елена Хульевна Санта-Мария Герра) (род. 11 апреля 1981, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР) — российская актриса кино, театра и телевидения юмористического жанра, телеведущая, поэтесса, певица.
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