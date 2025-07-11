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Елена Борщёва с гордостью анонсировала важное событие в жизни дочери

Елена Борщёва похвасталась тем, что её дочь поступила в престижное учебное заведение
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Шоу-бизнес

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва рассказала, где будет учиться её старшая дочь Марта.

Юмористка Елена Борщёва с семьёй
Фото: Инстаграм Елена Борщёвой by неизвестен is licensed under public doman
Юмористка Елена Борщёва с семьёй

Елена Борщёва похвасталась достижениями старшей дочери Марты. Девушка поступила в престижный Российский институт театрального искусства.

"Ура! Марта поступила в ГИТИС (Мастерская Н. Е. Лазарева)! Выбор творческой специальности — это смелый шаг, который требует не только таланта, но и большого труда, настойчивости и веры в себя!" — написала под фото с наследницей юмористка.

Борщёва пожелала дочери успешной учёбы, творческих побед и везения.

К поздравелениям присоединилась юмористка Наталья Медведева.

"Урааааааа! Она звезда!" — написала коллега Борщёвой по юмористическим шоу.

Уточнения

Еле́на Серге́евна Борщёва (в замужестве — Юшке́вич; псевдоним — Елена Хульевна Санта-Мария Герра) (род. 11 апреля 1981, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР) — российская актриса кино, театра и телевидения юмористического жанра, телеведущая, поэтесса, певица. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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