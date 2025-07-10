Тайная переписка Джоли: Брэд Питт требует доступ к личным сообщениям в новой схватке за винодельню

Брэд Питт требует доступ к переписке Анджелины Джоли в споре за винодельню Château Miraval

Новый виток в девятилетней войне звёзд: Брэд Питт подал иск с требованием доступа к личной переписке Анджелины Джоли. 61-летний актёр уверен, что сообщения станут ключевым доказательством в споре за французскую винодельню Château Miraval.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

Конфликт разгорелся после 2021 года, когда Джоли продала свою долю в поместье за 64 млн долларов российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Питт настаивает, что сделка нарушила их устный договор: партнёры не могли продавать доли без взаимного согласия.

В свежих судебных документах актёр требует раскрыть переговоры Джоли с покупателем. Он утверждает, что глава SPI Group Алексей Олейник лично участвовал в сделке.

"Эта переписка подтвердит мои основные аргументы", — заявил Питт.

Олейник парирует, что как резидент Швейцарии не обязан участвовать в калифорнийском процессе. Источники Daily Mail называют это "умышленным сокрытием доказательств".

Джоли ранее просила Питта прекратить тяжбы ради детей. В июле 2024 года она заявляла: семье нужно "восстановление после стресса". Но Брэд непреклонен. По словам инсайдеров, актёр считает такой шаг манипуляцией: "Анджелина поняла слабость своей позиции".

Ключевой спор — о действительности их устного соглашения. Питт уверен: его компания Mondo Bongo имела приоритетное право выкупа доли. Суд пока не принял решение по новому ходатайству.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /dʒoʊˈliː/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.



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