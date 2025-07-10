Сорвала покровы: Симоньян против мифа о жертвенности добрых людей — вот её аргумент

Доброта — не слабость: Симоньян заявила, что порядочные люди не обязаны быть жертвами

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила в своём Telegram-канале на острый вопрос подписчика. Пользователь поинтересовался, не считает ли медиаменеджер, что в современных реалиях порядочный человек обречён стать жертвой.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Маргарита Симоньян 05 (29-11-2017)

Симоньян категорически отвергла эту идею.

"Нет, не кажется. Я имею нахальство считать себя порядочным и добрым человеком и никогда при этом не была жертвой", — заявила она.

Главред подчеркнула, что сохраняет уверенность в своей позиции.

Пост вызвал волну поддержки среди аудитории. Подписчики массово соглашались с тезисом Симоньян. "Вы как всегда — в точку", "Это не нахальство, а ваша суть", — писали пользователи.

Особое внимание привлекли комментарии о благотворительности. Один из читателей привёл личный опыт: "Сколько ни обращался в фонды помощи детям с аутизмом — никто не помог. Вы помогаете всегда". Эта реплика получила активное одобрение сообщества.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.