Сорвала покровы: Симоньян против мифа о жертвенности добрых людей — вот её аргумент

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила в своём Telegram-канале на острый вопрос подписчика. Пользователь поинтересовался, не считает ли медиаменеджер, что в современных реалиях порядочный человек обречён стать жертвой.
Симоньян категорически отвергла эту идею.
"Нет, не кажется. Я имею нахальство считать себя порядочным и добрым человеком и никогда при этом не была жертвой", — заявила она.
Главред подчеркнула, что сохраняет уверенность в своей позиции.
Пост вызвал волну поддержки среди аудитории. Подписчики массово соглашались с тезисом Симоньян. "Вы как всегда — в точку", "Это не нахальство, а ваша суть", — писали пользователи.
Особое внимание привлекли комментарии о благотворительности. Один из читателей привёл личный опыт: "Сколько ни обращался в фонды помощи детям с аутизмом — никто не помог. Вы помогаете всегда". Эта реплика получила активное одобрение сообщества.
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, главный редактор и сценаристка.
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