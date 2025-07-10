Николай Трубач изменил имя и язык: что произошло на фестивале Лаймы Вайкуле?

Уехавший из России певец Николай Трубач стал участником ежегодного фестиваля Лаймы Вайкуле.
Николай Трубач запел и заговорил на фестивале в Юрмале на украинском языке. Организаторы песенного праздника презентовали его как украинского исполнителя по имени Микола.
Он исполнял свои новые песни, написанные на украинской мове. Трубач является уроженцем Николаевской области.
Трубач ранее объяснял, что покинул Россию, так как ему "надоело жить в дурдоме". Он отмечал, что все свободолюбивые творческие деятели покинули РФ.
Ранее Вайкуле объяснила, стоит ли ждать Аллу Пугачёву и Максима Галкина* на фестивале в Юрмале.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).
Николай Михайлович Харьковец (укр. Микола Михайлович Харковець; род. 11 апреля 1970, Николаев), более известный как Николай Трубач — украинский и российский эстрадный певец, Заслуженный артист Украины.
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