Премьерный провал: Татьяна Брухунова о спектакле Утиная охота — неожиданные критические замечания

Татьяна Брухунова раскритиковала спектакль Утиная охота в БДТ

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова, известная своей любовью к театру, посетила премьеру "Утиной охоты" в БДТ имени Товстоногова во время поездки в Санкт-Петербург, однако увиденное на сцене настолько разочаровало супругу Евгения Петросяна, что она не смогла сдержать эмоций и обрушилась с критикой на постановку в социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова

Брухунова назвала спектакль дрезиной потерянных смыслов и обвинила режиссёра Антона Фёдорова в том, что он акцентирует внимание на ненужности главного героя, а не на его поисках истины. Она также отметила игру актёра Григория Чабана, исполнившего роль "отморозка".

По словам Татьяны, она была не единственной, кто остался недоволен увиденным. Она утверждает, что многие зрители скучали и ждали окончания спектакля. В заключение своего гневного поста Брухунова выразила сожаление о том, что "легендарная сцена оказалась "под прессом зловонной мертвечины", и призвала закрыть постановку.

Уточнения

«Ути́ная охо́та» — пьеса Александра Вампилова, написанная летом 1967 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.