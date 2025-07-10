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Курьёз на Уимблдоне: Хью Грант задремал на глазах у королевы Камиллы

Хью Грант заснул на Уимблдоне: реакция зрителей и королевская ложа
1:43
Шоу-бизнес » Зарубежный

Уимблдон-2025 подарил зрителям не только спортивные баталии, но и курьёзный светский инцидент. Легендарный актёр Хью Грант умудрился задремать во время четвертьфинального матча мужского одиночного разряда.

Хью Грант
Фото: commons.wikimedia.org by Hxgh10101, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хью Грант

Это произошло 9 июля на встрече Новака Джоковича и Флавио Коболли. 64-летний Грант прибыл в престижную Королевскую ложу с супругой Анной Элизабет Эберштейн. Несмотря на солнцезащитные очки и статусное окружение, актёр не устоял перед сном прямо в разгар игры.

Особую пикантность ситуации придало место действия. Грант сидел в первом ряду ложи — непосредственно позади королевы Великобритании Камиллы, также посетившей турнир. Кадры задремавшей звезды быстро разлетелись по соцсетям.

Реакция публики разделилась. Многие восприняли это с юмором. Официальный аккаунт BBC Sport иронично прокомментировал: "Для Хью Гранта всё это немного слишком". Однако нашлись и возмущенные зрители.

"Люди стоят в очередях с трёх утра ради билета или места у экрана, а он проспал тай-брейк! Это оскорбительно", — написал один из пользователей, подчеркивая ценность события для настоящих болельщиков.

Королева Камилла посетила турнир в тот же день, пообщавшись с Джоковичем перед его выходом на корт. Уимблдон в этом году собрал аншлаг знаменитостей. Помимо Гранта и королевы, на трибунах замечены Дэвид Бекхэм, Джессика Альба, Оливия Родриго, Джон Сина и Глен Пауэлл.

Уточнения

Хью Джон Му́нго Грант (англ. Hugh John Mungo Grant; род. 9 сентября 1960, Хаммерсмит, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр кино и телевидения.

Уимблдо́нский турни́р (сокращённо Уимблдо́н, англ. The Championships, Wimbledon) — международный теннисный турнир, один из четырёх турниров Большого шлема, с 1877 года проводящий большинство своих матчей на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (Уимблдон, Великобритания).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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