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Певец Витас радуется успеху: как он обошел печальные прогнозы учительницы

Певец Витас пристыдил свою школьную учительницу, которая в него не верила
0:48
Шоу-бизнес

Певец Витас торжествует, так как сумел многого добиться, вопреки печальным прогнозам своей учительницы по географии.

Певец Витас
Фото: ВК-аккаунт Витаса by неизвестен is licensed under public doman
Певец Витас

Певец Витас записал видео на фоне Эйфелевой башни в Париже и вспомнил свою учительницу географии, которая в него не верила и предрекала ему безрадостное будущее.

Несмотря на мнение педагога, Витас повидал мир, приехав во Францию. Сам певец, однако, всё перепутал. Он заявил, что находится в Англии, а снимает свой контент на фоне Египетских пирамид.

Поклонники Витаса оценили его юмор и отметили, что артист по шуткам может составить конкуренцию Прохору Шаляпину.

Ранее актёр Станислав Садальский заявил, что певец Витас постарел.

Уточнения

Ви́тас (англ. Vitas; настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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