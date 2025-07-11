Певец Витас радуется успеху: как он обошел печальные прогнозы учительницы

Певец Витас торжествует, так как сумел многого добиться, вопреки печальным прогнозам своей учительницы по географии.
Певец Витас записал видео на фоне Эйфелевой башни в Париже и вспомнил свою учительницу географии, которая в него не верила и предрекала ему безрадостное будущее.
Несмотря на мнение педагога, Витас повидал мир, приехав во Францию. Сам певец, однако, всё перепутал. Он заявил, что находится в Англии, а снимает свой контент на фоне Египетских пирамид.
Поклонники Витаса оценили его юмор и отметили, что артист по шуткам может составить конкуренцию Прохору Шаляпину.
Ранее актёр Станислав Садальский заявил, что певец Витас постарел.
Ви́тас (англ. Vitas; настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.
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