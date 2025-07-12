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Почему 19-летняя Аврора стала невестой Григория Лепса: раскрыт психологический секрет её выбора

Как ранняя потеря отца повлияла на выбор Авроры Кибы?
1:26
Шоу-бизнес

Предстоящий брак 19-летней Авроры Кибы и Григория Лепса, который значительно старше её, вызвал широкий общественный резонанс. Психолог Станислав Самбурский, комментируя эту ситуацию для сайта "Страсти", отметил, что случай Авроры — классический пример влияния ранней потери отца на выбор партнёра во взрослой жизни.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

По мнению эксперта, девочки, пережившие утрату отца в детстве, часто ищут в отношениях стабильности, защиты и покровительства. В случае Авроры, потерявшей отца в 11 лет, эта потребность могла усилиться, особенно учитывая финансовые трудности, с которыми столкнулась её семья после его смерти. Лепс, будучи другом семьи, знакомым с Авророй с детства, а также успешным и влиятельным мужчиной, мог подсознательно восприниматься ею как надёжная и безопасная фигура.

Самбурский подчёркивает, что в такой ситуации речь идёт не столько о романтической любви, сколько о стремлении восстановить чувство безопасности и доверия к мужскому миру, утраченное в детстве. Взрослый, состоятельный мужчина, способный обеспечить защиту и внимание, становится символом этой безопасности. Дорогое кольцо, подаренное певцом, по мнению психолога, лишь подтверждает этот бессознательный выбор — выбор в пользу защищённости и стабильности.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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