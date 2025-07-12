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Секрет их гармонии: почему Панайотов и Коренева иногда живут в разных квартирах?

Александр Панайотов и Екатерина Коренева: секрет их гармоничного брака
1:17
Шоу-бизнес

Александр Панайотов и его супруга Екатерина Коренева вместе уже почти восемь лет. Их союз, начавшийся с рабочих отношений, перерос в крепкий брак, заключённый в марте 2017 года. Долгое время их роман оставался в тени, ведь постоянное совместное пребывание на работе не вызывало подозрений.

Александр Панайотов
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Панайотов

Как признаётся сам певец, секрет их гармонии кроется в умении давать друг другу личное пространство. Несмотря на то что они практически неразлучны, они находят время для отдыха друг от друга. Екатерина, будучи не только женой, но и концертным директором Александра, тонко чувствует его настроение и знает, когда необходимо отступить. В свою очередь Панайотов также уважает личное пространство супруги. Иногда, чтобы избежать усталости, они даже разъезжаются по разным квартирам, наслаждаясь тишиной и одиночеством.

Пока что пара не обзавелась детьми. Александр объясняет это насыщенным рабочим графиком и финансовыми соображениями. Тем не менее он мечтает о большой семье, признаваясь, что хотел бы пятерых детей, которым он смог бы дать всё необходимое. Об этом сообщает "СтарХит".

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Панайо́тов (укр. Олександр Сергiйович Панайотов; род. 1 июля 1984, Запорожье) — украинский и российский певец, композитор, поэт, телеведущий и автор-исполнитель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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