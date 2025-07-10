Идеальная пара разбилась вдребезги: подруга семьи Мерзликиных раскрыла тайны их тихого развода

Андрей Мерзликин и Анна Осокина: почему они решили расстаться?

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В символичный День семьи, любви и верности, 8 июля, потрясена общественность: актёр Андрей Мерзликин официально развёлся с Анной Осокиной. Их 19-летний брак, считавшийся эталоном крепости в шоу-бизнесе, завершился тихо, но вызвал огромный резонанс.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Андрей Мерзликин

Решение о разводе вынес мировой судья в Москве. Поклонники были шокированы, ведь пара демонстрировала идеальные отношения: четверо детей, общий бизнес, гармония на публике. Казалось, их союз вечен. Однако даже самые прочные семьи могут столкнуться с непреодолимыми испытаниями.

Первой прорвала завесу молчания близкая подруга Анны в своём Телеграм-канале "Верховная жрица". Она заявила, что супруги сознательно избегали публичности, не желая превращать личную драму в шоу. Но поток слухов вынудил её выступить с разрешения Осокиной.

Подруга подчеркнула глубокое взаимное уважение между бывшими супругами. Анна ценит Андрея искренне, а не из-за имущественных расчётов. Она напомнила о почти двух десятилетиях совместной жизни, наполненных любовью, поддержкой и счастьем. Анну назвали надежным тылом, который никогда не подводил и не дискредитировал мужа.

По словам источника, супруги долго и упорно боролись за сохранение семьи, более года пытаясь наладить отношения. Однако пришли к тяжелому, но осознанному решению: продолжать борьбу без ясной цели бессмысленно. Развод представлен как акт любви и желания дать друг другу шанс на новое счастье.

Особое внимание уделено детям. Подруга уверяет: Мерзликины сделали всё, чтобы оградить их от публичности и сохранить эмоциональное благополучие. Родители проявили мудрость и зрелость.

Вопросы раздела имущества также решаются достойно. Андрей, по словам подруги, не намерен устраивать войну за активы, готов оставить Анне значительную часть, признавая её вклад в их общую жизнь и состояние, оцениваемое более чем в 140 миллионов рублей.

Уточнения

Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и телеведущий;



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