Лариса Гузеева в центре скандала: 27 человек стали жертвами обмана с виллами на Бали

Винят Ларису Гузееву: обманутые покупатели вилл на Балли массово пишут заявления в полицию

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева оказалась в центре громкого скандала. Телесваху винят обманутые люди, которые хотели приобрести себе виллы на Бали.

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Гузеевой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Лариса Гузеева

Как пишет Telegram-канал Mash, скандал с виллами на Бали стремительно развивается. 27 человек недовольны Ларисой Гузеевой, так как поверили рекламе с участием ведущей шоу "Давай поженимся!". Люди пишут заявления в правоохранительные органы, так как вложили свои деньги в недвижимость в Индонезии и остались ни с чем.

По информации Mash, всего число пострадавших может достигать до 60 человек. Они пытаются отстоять свои права, обращаясь за помощью к юристам.

"Многие уверены: застройщик Сергей Домогацкий не владеет ни одной из рекламируемых вилл, а дома просто арендовали для красивой "картинки". Всё выглядело роскошно: пальмы, бассейны, тропический рай — а на деле, по словам жертв, это был обман", — гласит претензия обманутых граждан.

В своих бедах люди винят Ларису Гузееву, так как именно она послужила рекламным лицом кампании, призывающей купить себе "кусочек рая".

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



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