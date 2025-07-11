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Провокационный дизайн комнаты: 17-летний Артём разозлил Марию Погребняк

Мария Погребняк назло старшему сыну делает ему комнату в стиле радужных единорогов
1:11
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк решила сделать 17-летнему сыну Артёму провокационный дизайн спальни.

Блогер Мария Погребняк
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк в очередной раз продемонстрировала жёсткие методы воспитания сыновей. Она показала, что с ней шутки плохи.

Блогер две недели уговаривала старшего сына Артёма от футболиста Павла Погребняка, отдыхающего на южном курорте, прислать ей кадры того, как он видит свою спальню. Парень пренебрежительно отнёсся к призывам матери.

Погребняк в очередной раз напомнила сыну о дизайне. На это Артём отправил родительнице фото комнаты, сделанной в стиле радужных единорогов.

Мария Погребняк не заставила себя долго уговаривать и заявила, что приняла желание сына, отправив фото дизайнеру.

"Артём захотел такую комнату, Артём её и получит! Перекрашивать будет за свой счёт", — объяснила мария серьёзность своих намерений.

Ранее Погребянк рассказала, что не позволяет младшему сыну капризничать, когда укладывает его спать. Она приучила малыша беспрекословно её слушаться.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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