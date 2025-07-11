Провокационный дизайн комнаты: 17-летний Артём разозлил Марию Погребняк

Блогер Мария Погребняк решила сделать 17-летнему сыну Артёму провокационный дизайн спальни.
Мария Погребняк в очередной раз продемонстрировала жёсткие методы воспитания сыновей. Она показала, что с ней шутки плохи.
Блогер две недели уговаривала старшего сына Артёма от футболиста Павла Погребняка, отдыхающего на южном курорте, прислать ей кадры того, как он видит свою спальню. Парень пренебрежительно отнёсся к призывам матери.
Погребняк в очередной раз напомнила сыну о дизайне. На это Артём отправил родительнице фото комнаты, сделанной в стиле радужных единорогов.
Мария Погребняк не заставила себя долго уговаривать и заявила, что приняла желание сына, отправив фото дизайнеру.
"Артём захотел такую комнату, Артём её и получит! Перекрашивать будет за свой счёт", — объяснила мария серьёзность своих намерений.
Ранее Погребянк рассказала, что не позволяет младшему сыну капризничать, когда укладывает его спать. Она приучила малыша беспрекословно её слушаться.
Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
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