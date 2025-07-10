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Погребняк раскритиковала Инстасамку: высокие ценности против пустоты

Даша, не обижайся: Погребняк заявила, что Инстасамке не место в Общественной палате
1:38
Шоу-бизнес

Мария Погребняк согласилась с мнением Екатерины Мизулиной и объяснила, почему не хочет видеть Инстасамку в правительственных органах.

Блогер Инстасамка
Фото: ВК-аккаунт Инстасамки by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Инстасамка

Мария Погребняк заявила, что разделает возмущение Екатерины Мизулиной по поводу выступления блогера Дарьи Зотеевой (настоящее имя Инстасамки) в Общественной палате РФ.

Погребняк отметила, что не слышала от Инстасамки патриотических заявлений.

Усомнилась Мария в благотворности творчества Дарьи, которая поёт про деньги, тусовки и гламурную жизнь.

"Не знаю ни одной её песни, которая бы хоть как-то вдохновляла молодежь на что-то светлое, созидательное, на наши ценности. Её творчество — оно яркое, да, заводное, но по сути — пустое, часто разрушительное", — написала блогер в своём Telegram-канале.

Погребняк считает, что такие песни негативно действуют на молодые умы.

"Где там добро? Где ум? Где глубина?" — задалась вопросами Мария.

Она уверена, что Дарье предстоит ещё самой определяться с жизненными целями, поэтому учить других ей ещё рано.

Не понравилось Марии и то, что супруг Инстасамки, не имеющий отношения к футболу, стал тренером.

"Даша, не обижайся! Учись, разберись в жизненных приоритетах, наберись мудрости, изучи историю России, стань патриоткой, а уж потом, может быть и настанет время, когда и ты сможешь кого-то научить", — обратилась к Инстасамке Погребняк.

Уточнения

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Еро́пкина; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер; ранее — инстаблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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