Беременная Ида Галич в красивой фотосессии с огромной змеёй: смелость в каждом кадре

Беременная Ида Галич устроила дерзкую фотосессию с удавом

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич, которая ждёт ребёнка, поразила публику смелой фотосессией со змеёй.

Фото: Инстаграм Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич опубликовала в социальных сетях серию дерзких снимков. На фото беременная знаменитость предстала обнажённой. Компанию звезда Интернета составил огромный удав, который обвивался вокруг тела блогера.

"В этих фотографиях для меня очень много смыслов. Наша дочь вот-вот появится на свет. Именно в год мудрой змеи.

Очень символично, что мой новый стилист увидел меня такой хрупкой и совсем обнаженной", — написала Галич под фотографиями.

Она объяснила, что идея была подсмотрена у немецкой актрисы Настасье Кински.

Ида призналась, что очень боится змей. Ей пришлось преодолевать страх, чтобы получить красивые кадры.

"Красивый серпентарий из нас троих", — отметила блогер.

Подписчики Галич отметили, что блогеру удалось избежать пошлости в откровенной фотосессии.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.