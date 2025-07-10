Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы Антальи возмущены новыми правилами в популярном каньоне
Исследование показало наличие микропластика в креветках, моллюсках и рыбе
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла
Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
Почему йоги всего мира выбирают позу пирамиды для ежедневной практики
Забудьте о возрастных болячках ног: 5 упражнений для здоровья вен

Беременная Ида Галич в красивой фотосессии с огромной змеёй: смелость в каждом кадре

Беременная Ида Галич устроила дерзкую фотосессию с удавом
1:04
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич, которая ждёт ребёнка, поразила публику смелой фотосессией со змеёй.

Блогер Ида Галич
Фото: Инстаграм Иды Галич by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич опубликовала в социальных сетях серию дерзких снимков. На фото беременная знаменитость предстала обнажённой. Компанию звезда Интернета составил огромный удав, который обвивался вокруг тела блогера.

"В этих фотографиях для меня очень много смыслов. Наша дочь вот-вот появится на свет. Именно в год мудрой змеи.
Очень символично, что мой новый стилист увидел меня такой хрупкой и совсем обнаженной", — написала Галич под фотографиями.

Она объяснила, что идея была подсмотрена у немецкой актрисы Настасье Кински.

Ида призналась, что очень боится змей. Ей пришлось преодолевать страх, чтобы получить красивые кадры.

"Красивый серпентарий из нас троих", — отметила блогер.

Подписчики Галич отметили, что блогеру удалось избежать пошлости в откровенной фотосессии.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автомобилистам объяснили, как правильно сидеть за рулём для минимальной усталости
Авто
Автомобилистам объяснили, как правильно сидеть за рулём для минимальной усталости Аудио 
Бабуины и львы: почему царь зверей избегает этих агрессивных обезьян
Домашние животные
Бабуины и львы: почему царь зверей избегает этих агрессивных обезьян Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Последние материалы
Михалков рассказал, как и когда Ефремов вернётся в театр после УДО
Софи Тёрнер: Игра престолов дала мне сексуальное образование и всё, что я знаю о кино
МФЦ и звонки от полиции: что делать, чтобы не стать жертвой аферистов?
Пентагон проинвестирует в редкоземельные металлы: стоимость акций MP Materials значительно выросла
Живая изгородь из туй: уход, стоимость и проблемы размещения
Почему йоги всего мира выбирают позу пирамиды для ежедневной практики
Забудьте о возрастных болячках ног: 5 упражнений для здоровья вен
Астрономы впервые зафиксировали влияние планеты на звезду
Аккумуляторы массово выходят из строя — причины и последствия
Беременная Ида Галич устроила дерзкую фотосессию с удавом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.