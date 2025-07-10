Стриженова поддержала Лолиту на фоне очередного сценического скандала

Стриженова похвалила Лолиту на фоне хейта вульгарного образа певицы

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова встала на защиту Лолиты Милявской, образ которой показался сетевым моралистам неприличным.

Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской by неизвестен is licensed under public doman Певица Лолита Милявская

61-летняя Лолита Милявская снова навлекла на себя гнев нравственной публики. Образ певицы в чёрном боди и пиджаке в Сети оценили как вульгарный.

Сама Лолита в очередной раз доказывает, что она женщина без комплексов. Знаменитость отмечала, что откровенные наряды являются частью сценического образа.

Екатерина Стриженова заступилась за Милявскую, адресовав в сторону звезды похвалу.

"Лола — драматическая актриса, поэтому каждая её песня особенная!" — объяснила Стриженова.

Строгая публика отметила, что Милявской следует одеваться скромнее, особенно тогда, когда концерты знаменитости отменяются в России.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. .



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