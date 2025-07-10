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Волочкова нуждается в пластике? Непрошеные советы от Аланы Мамаевой

Спор звёзд: почему Мамаева считает, что Волочковой нужна пластика лица
1:04
Шоу-бизнес

Блогер Алана Мамаева объяснила, почему она считает, что пластика лица необходима Анастасии Волочковой.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Алана Мамаева уверена, что Волочковой следует обратиться за помощью к пластическому хирургу. Это уже не первые попытки Аланы дать балерине непрошеные советы.

На подобные рекомендации Волочкова реагировала резко. Звезда балета уверена, что Мамаева пытается сделать пиар на её имени.

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева заверила, что не хотела обидеть экс-приму Большого театра. Она отметила, что просто уверена, что Волочкова может выглядеть гораздо лучше.

"Она выглядела бы лучше, если бы сделала пластику. Я видела Настю на фотографиях и видео, когда она была молодая. И она реально имеет уникальную возможность сегодня выглядеть в сто раз лучше", — заявила Алана в "ШБ-шоу".

Мамаева убеждена, что хороший специалист сможет помочь Волочковой.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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