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Екатерина Мизулина отказалась от круглого стола: причина в Инстасамке

Мизулину возмутила речь Инстасамки в Общественной палате
1:12
Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отказалась быть модератором круглого стола в Общественной палате из-за присутствия Инстасамки.

Блогер Инстасамка
Фото: ВК-аккаунт Инстасамки by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Инстасамка

Екатерина Мизулина назвала речь блогера Инстасамки перфомансом.

Мизулина поведала, что Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) в 2023 году приходила к ней на разговор после отмены концертов. По словам Екатерины, Дарья так и не смогла ответить на ряд принципиальных вопросов, среди которых были вопросы по поводу военной службы мужа, проведения СВО и распространению запрещённого контента.

"Видимо, дальше по абсурдному сценарию некоторых лиц скамер Мелстрой должен стать министром МВД России, подделавший военник Литвин — министром обороны, инфомошенница Блиновская — Генпрокурором, а Иван Золо — главным психиатром России", — написала Мизулина в своём Telegram-канале.

Глава Лиги безопасного интернета заверила, что в России такой сценарий невозможен. Она отметила, что молодёжь негативно относится во власти к лицам, которые олицетворяют деградацию.

Уточнения

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница и доносчица. Исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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