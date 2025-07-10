Жилищный долг супруга Ивлеевой: суд раскрыл детали, но не сумму

Суд взыскал долг с супруга Анастасии Ивлеевой: подробности

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мировой суд Москвы вынес судебный приказ о взыскании задолженности по оплате жилья, отопления и электроэнергии с Филиппа Бегака — супруга популярной телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из судебной инстанции.

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анастасия Ивлеева

Точная сумма долга не раскрывается, однако в картотеке судов указано, что постановление уже вступило в законную силу.

В решении говорится о неуплате за пользование жилым помещением и коммунальные услуги.

Ранее в СМИ сообщалось, что сама Анастасия Ивлеева рассчиталась с задолженностями перед Федеральной налоговой службой, полностью погасив долг.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».



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