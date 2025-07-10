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Жесть полная: Яна Рудковская рассказала о воняющих после операции ягодицах

Это правда: Рудковская предупредила, что сделанные ягодицы могут вонять
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Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская объяснила, какие неприятные последствия ждут людей, увеличивших себе ягодицы.

Девушка в купальнике
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в купальнике

Яна Рудковская согласилась с выводами издания The Sun и Essence, где пишут, что ягодицы, сделанные у хирурга, могут в прямом смысле вонять.

"Это правда", — подтвердила знаменитость.

Она отметила, что причиной неприятного запаха ягодиц, сделанных с помощью трансплантации жира, являются выделения крови, сукровицы и лимфы.

"Все эти причины временные, а вот серьёзные — инфекция и некроз, жесть полная", — предупредила Яна, отметив, что люди зачастую боятся мыть сделанную у хирурга пятую точку.

Она напомнила, что популяризовала данную процедуру Ким Кардашьян.

Ранее Рудковская показала Евгения Плющенко, которому хирург Тимур Хайдаров сделал "лисьи глазки".

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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