Жесть полная: Яна Рудковская рассказала о воняющих после операции ягодицах

Продюсер Яна Рудковская объяснила, какие неприятные последствия ждут людей, увеличивших себе ягодицы.
Яна Рудковская согласилась с выводами издания The Sun и Essence, где пишут, что ягодицы, сделанные у хирурга, могут в прямом смысле вонять.
"Это правда", — подтвердила знаменитость.
Она отметила, что причиной неприятного запаха ягодиц, сделанных с помощью трансплантации жира, являются выделения крови, сукровицы и лимфы.
"Все эти причины временные, а вот серьёзные — инфекция и некроз, жесть полная", — предупредила Яна, отметив, что люди зачастую боятся мыть сделанную у хирурга пятую точку.
Она напомнила, что популяризовала данную процедуру Ким Кардашьян.
Ранее Рудковская показала Евгения Плющенко, которому хирург Тимур Хайдаров сделал "лисьи глазки".
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.
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