Искренне верю: Погребняк обрадовало воссоединение Бондарчука с Паулиной Андреевой

Уже не просто страсть: Погребняк о воссоединении Бондарчука с Паулиной Андреевой

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк не прошла мимо новости о том, что режиссёр Фёдор Бондарчук воссоединился с актрисой Паулиной Андреевой.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Attribution 4.0 International Фёдор Бондарчук

Мария Погребняк не осталась в стороне от слуха дня о том, что Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева передумали расторгать свой брак. Есть предположения, что Бондарчук старательно "пытается вернуть жену".

Блогер выразила надежду на то, что чувства между супругами можно спасти.

"Знаете, я искренне верю, что чувства в паре можно спасти до самого последнего момента", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Погребняк признала, что любовь проходит через кризисы, однако взамен её приходят уважение и привязанность.

"Это уже не просто страсть, а что-то фундаментальное", — выразила своё мнение блогер.

Она назвала любовь "сложным организмом".

Уточнения

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве — Андреева-Бондарчук); род. 12 октября 1988, Ленинград) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.



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