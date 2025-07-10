Искренне верю: Погребняк обрадовало воссоединение Бондарчука с Паулиной Андреевой

Блогер Мария Погребняк не прошла мимо новости о том, что режиссёр Фёдор Бондарчук воссоединился с актрисой Паулиной Андреевой.
Мария Погребняк не осталась в стороне от слуха дня о том, что Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева передумали расторгать свой брак. Есть предположения, что Бондарчук старательно "пытается вернуть жену".
Блогер выразила надежду на то, что чувства между супругами можно спасти.
"Знаете, я искренне верю, что чувства в паре можно спасти до самого последнего момента", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Погребняк признала, что любовь проходит через кризисы, однако взамен её приходят уважение и привязанность.
"Это уже не просто страсть, а что-то фундаментальное", — выразила своё мнение блогер.
Она назвала любовь "сложным организмом".
Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве — Андреева-Бондарчук); род. 12 октября 1988, Ленинград) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.
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