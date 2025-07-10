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Ольга Бузова без косметики: волна комплиментов и неожиданное признание

Ольгу Бузову сравнили с юной девочкой на фото без косметики
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Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова опубликовала фото без косметики и нарвалась на волну комплиментов.

Певица Ольга Бузова
Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

39-летняя Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях фото, на котором она проводит День семьи, любви и верности в компании своего отца и своего шпица по кличке Ева, страдающей сахарным диабетом.

Звезда "Дома-2" разместила несколько снимков в домашнем летнем наряде и без косметики. Подписчики Бузовой отметили, что без макияжа она выглядит гораздо моложе своих лет.

"Без косметики такая настоящая и нежная. Улыбайтесь, Олечка. Отец у вас приятный очень мужчина! Вам желаю женского счастья, любви, процветания, успехов вам";

"Какая красота без макияжа";

"Оля такая хорошенькая, когда без косметики, прям девочка", — писали фолловеры под постом знаменитости.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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