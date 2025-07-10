Никакого наследника без свадьбы: Инес де Рамон ставит ультиматум Брэдом Питту

Брэд Питт и Инес де Рамон: рождение ребёнка под вопросом из-за свадьбы

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Брэд Питт мечтает снова стать отцом и надеется, что его возлюбленная Инес де Рамон родит ему ребёнка. Пара счастлива вместе уже три года.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

Однако, как сообщает RadarOnline, у Инес есть принципиальное условие. Она готова подарить Питту наследника, но только после официального брака.

Инсайдеры подчёркивают её традиционные взгляды: Инес хочет, чтобы Брэд доказал серьёзность намерений предложением руки и сердца.

Это создаёт напряжение. Питт, переживший болезненный развод с Анджелиной Джоли и конфликт с детьми, не спешит под венец. Привыкший плыть по течению, актёр опасается новых формальных обязательств. Некоторые связывают его желание завести ребенка с разрывом отношений со старшими детьми.

Инес же настаивает на браке как гарантии. Она всё чаще появляется с Питтом на публике, поддерживая его, как на премьере "Формулы-1". Но её терпение не безгранично.

История их знакомства добавила пикантности: когда Питт прислал Инес розы в День святого Валентина 2022 года, она ещё была замужем за Полом Уэсли. Этот жест ускорил её развод.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.



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