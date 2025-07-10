Эммануэль Макрон под огнём критики: флирт с Кейт Миддлтон на банкете шокировал всех

Французского лидера Эммануэля Макрона жёстко раскритиковали после визита в Великобританию. Поводом стало его поведение на закрытом банкете в Виндзорском замке 8 июля.
На мероприятии в честь Макронов присутствовали король Карл III, королева Камилла, принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт. Президент Франции сидел рядом с Кейт Миддлтон.
По данным Daily Mail, их общение вызвало волну неодобрения. Макрон активно беседовал с принцессой и даже подмигнул ей. Многие пользователи сочли это откровенным флиртом.
В комментариях издания читатели не стеснялись в выражениях: "Какой же мерзавец этот Макрон!", "Бедная Кейт", — писали они, осуждая поведение президента.
Инцидент усугубился другим неловким моментом. Накануне прилёта в Британию Брижит Макрон отказалась принять руку мужа при сходе с трапа. Видео показывает, как Эммануэль протянул помощь, но супруга прошла мимо, опираясь на поручни. Этот эпизод также попал в объективы камер.
Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.
Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.
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