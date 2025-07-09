Можно ли флиртовать с принцессой: Макрон и Кейт Миддлтон приведут вас в замешательство

Ксения Собчак объяснила вальяжное поведение президента Франции Эммануэля Макрона с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.
Ксения Собчак не прошла мимо новостей о том, что Эммануэль Макрон слишком расковано себя вёл в компании принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.
Прибывший в Великобританию Макрон озорно подмигивал представительнице королевской династии.
"Макрон уж слишком неформально подмигнул Кейт, чем снова привлёк внимание прессы. Можно вывезти французского мужчину в чопорную Англию, но нельзя вывезти флирт из его ДНК", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка отдала должное принцессе Уэльской, которая сдержана отреагировала на флирт главы Франции.
"Ну, сколько бы не подмигивал Макрон принцессе Уэльской, свой влюбленный взгляд она дарит только мужу", — объяснила Собчак.
На вечернем светском рауте присутствовали не только члены королевской фамилии, но Мик Джаггер и Элтон Джон.
Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.
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