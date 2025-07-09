Светлана Бондарчук: как экс-супруга Фёдора Бондарчука заработала 93 миллиона рублей

93 миллиона против штрафов: раскрыты доходы Светланы Бондарчук от 9 компаний

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Доходы Светланы Бондарчук (Рудской) от предпринимательской деятельности составили 93 миллиона рублей. Экс-супруга Фёдора Бондарчука контролирует девять компаний.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Федор и Светлана Бондарчук

По данным "Страстей", основную прибыль принесли салоны красоты под брендом "БЮРО": ООО "БЮРО СПБ", "БЮРО СКОЛКОВО" и "БЮРО ДРИМ" заработали 52,5 млн рублей чистой прибыли. Фитнес-центр ООО "ФАННИ СТУДИЯ" добавил 1,1 млн рублей.

Значительный вклад обеспечила доля в ООО "ЛАПСАНИЯ", специализирующемся на аренде недвижимости. Чистая прибыль компании достигла 39,4 млн рублей за прошлый год.

Парадоксально, но на фоне миллионов Бондарчук столкнулась с финансовыми санкциями. Ранее сообщалось о судебных исках за неуплату штрафов в срок. Дела зарегистрированы по статье 20.25 КоАП РФ, что грозит ей двойными штрафами.

Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.



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