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Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
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Шоу-бизнес

В судебном разбирательстве между Агатой Муцениеце и Павла Прилучного поставлена точка.

Актёр Павел Прилучный с детьми
Фото: ВК-аккаунт Павла Прилучного by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный с детьми

Telegram-канал "НеМалахов" пишет, что судебный спор по делу Муцениеце и Прилучного завершён.

Окончательное решение суда будет озвучено в конце июля. Суд постановит, с кем будет жить 12-летний сын актёра и актрисы Тимофей.

В это время Павел Прилучный опубликовал позитивный контент в социальных сетях. На видео актёр отлично проводит время с наследниками — сыном Тимофеем и дочкой Мией. Дети бодро шагают с отцом, сцепившись за руки.

Ранее беременная Агата Муцениеце поделилась впечатлениями о концерте жениха Петра Дранги.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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