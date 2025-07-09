Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце

Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В судебном разбирательстве между Агатой Муцениеце и Павла Прилучного поставлена точка.

Фото: ВК-аккаунт Павла Прилучного by неизвестен is licensed under public doman Актёр Павел Прилучный с детьми

Telegram-канал "НеМалахов" пишет, что судебный спор по делу Муцениеце и Прилучного завершён.

Окончательное решение суда будет озвучено в конце июля. Суд постановит, с кем будет жить 12-летний сын актёра и актрисы Тимофей.

В это время Павел Прилучный опубликовал позитивный контент в социальных сетях. На видео актёр отлично проводит время с наследниками — сыном Тимофеем и дочкой Мией. Дети бодро шагают с отцом, сцепившись за руки.

Ранее беременная Агата Муцениеце поделилась впечатлениями о концерте жениха Петра Дранги.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



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