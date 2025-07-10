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Артемий Лебедев против Семёна Слепакова*: язвительная реакция на жалобы о бытовых трудностях

Лебедев высмеял Слепакова*: сбежал от московского комфорта в израильский геморрой!
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Дизайнер Артемий Лебедев резко высмеял жалобы юмориста Семёна Слепакова* на бытовые трудности в Израиле.

Артемий Лебедев
Фото: commons.wikimedia.org by Kalan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Артемий Лебедев

В обзоре новостей "ВКонтакте" Лебедев иронично прокомментировал слова комика о "счастье" от решения мелких задач. Слепаков ранее сетовал, что в Израиле некачественные услуги, приводя в пример сложности с покупкой автомобиля.

"В Москве ему было скучно, потому что вот так — бац! — и у тебя уже всё готово, машину привезли на красивых номерах, всё за тебя сделали и в попу поцеловали. От этого Семёну Слепакову было скучно, и поэтому он сбежал", — отметил Лебедев.

Этот саркастический ответ также отсылает к заявлению Слепакова, где он назвал жизнь в Израиле "адским геморроем". Комик также оспорил включение страны в топ-10 самых счастливых государств мира, утверждая, что реалии не соответствуют рейтингу.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, автор-исполнитель. 

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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