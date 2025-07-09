Арест управляющего МХАТа: Владимир Кехман угодил в громкий скандал

В Московской области задержали главу МХАТа Владимира Кехмана

Под Москвой арестовали управляющего МХАТа Владимира Кехмана.

Фото: flickr.com by Brian, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Театральная сцена

СМИ сообщают, что сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому Кехмана в элитном пригороде Подмосковья, где он живёт последние годы.

Руководителя МХАТа подозревают в крупных хищениях или присвоении государственных средств.

Суть обвинения заключается в контрактах на реконструкцию старого театрального помещения МХАТ. Процесс восстановления длился долгое время, открытие планировалось осенью 2025-го.

Должность директора МХАТа Владимир Кехман занял в 2021 г., сменив предыдущую руководительницу Татьяну Доронину, временно замещавшую пост Эдуарда Боякова.

Предприниматель известен также длительным руководством известным Михайловским театром Санкт-Петербурга, куда вложил значительные средства в реставрацию исторического здания и пригласил известных артистов. Сам Кехман регулярно принимает участие в постановках Михайловского.

При вступлении в руководящую роль в МХАТ Кехман резко раскритиковал деятельность предыдущего режиссёра Эдуарда Боякова, утверждая, что тот привёл учреждение к упадку и привлёк в труппу популярную звезду Ольгу Бузову.

Уточнения

Школа-студия МХАТ — высшее учебное заведение при МХАТ имени А. П. Чехова. Является государственным образовательным учреждением. Полное название — «Школа-студия (вуз) имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А. П. Чехова».



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