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Как выбрать мужа, чтобы жизнь казалась бесплатной: секрет Татьяны Брухуновой

Жена Петросяна дала совет женщинам по поиску спутника жизни
0:58
Шоу-бизнес

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, как нужно выбирать себе супруга.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой by неизвестен is licensed under public doman
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова очень довольна своим выбором спутника жизни. Юмориста она называет волшебником, так как Евгений Петросян исполняет все её желания.

"Мужчину нужно выбирать себе такого, рядом с которым вы будете думать, что всё вокруг бесплатно", — написала Татьяна в социальных сетях.

Брухунова много путешествует, покупает себе дорогие брендовые наряды и сумки. При этом Татьяна заверяет, что много работает и не досыпает из-за обилия повседневных дел. Она сообщает, что рано просыпается и поздно ложится. Вместе с Петросянам они воспитывают сына Вагана и дочь Матильду.

Ранее Татьяну Брухунову возмутили цены на такси. Она пожаловалась, что с неё хотели взять 3 тысячи рублей за короткий промежуток пути.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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