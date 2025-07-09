Гипноз или любовь? Дженнифер Энистон замечена с коучем и гипнологом

Дженнифер Энистон и её новый спутник: кто такой Джим Кёртис?

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дженнифер Энистон снова в центре слухов о личной жизни. На этот раз, по данным Daily Mail, её избранником стал не коллега-актёр, а Джим Кёртис — известный коуч, гипнолог и "гуру любви".

Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженнифер Энистон

В минувшие выходные папарацци застали пару на испанской Майорке. Энистон рядом с Кёртисом выглядела непринужденно и счастливо. Издание иронично предположило: "То ли гипноз, то ли избранник её и впрямь так очаровал".

По информации источников, актриса уже представила Кёртиса своему ближнему кругу — правда, в каком статусе ("бойфренд" или "знакомый"), не уточняется. Недавно их также видели вместе с давними друзьями Джен — актёром Джеймсом Бейтманом и его женой.

Намёки на возможные отношения появились не только в реальной жизни. С прошлого месяца Энистон и Кёртиса регулярно замечают вместе на светских мероприятиях. Кроме того, звезда активно лайкает его посты в соцсетях.

Кёртис, позиционирующий себя как "тренер по жизни", часто публикует мотивационные советы — например, как справиться с разводом или личными кризисами.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.



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