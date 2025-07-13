Лариса Гузеева призналась, зачем она фотошопит свои фото перед публикацией

Телеведущая Лариса Гузеева не стала скрывать, что обрабатывает свои фотографии перед публикацией в интернете.
Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях фото, на котором предстала шикарной красоткой в бардовом наряде.
Ведущая шоу "Давай поженимся!" призналась, что подкорректировала изображение перед тем, как публиковать его в соцсетях. Телесваха уверена, что так поступают многие люди.
"Ну я не единственная, кто пользуется фотошопом, согласитесь", — обратилась к подписчикам звезда ТВ.
Гузеева объяснила, что отретушированный снимок ей больше по душе.
"Так я себе нравлюсь немного больше, и это нас с вами объединяет", — отметила знаменитость.
Ранее Гузеева напугала публику, опубликовав свою фотографию, на которой она предстала абсолютно седой. Есть предположение, что актриса готовится сняться в кино, где сыграет женщину с непростой судьбой.
Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). Член общественной организации «Союз кинематографистов России».
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