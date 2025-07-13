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Лариса Гузеева призналась, зачем она фотошопит свои фото перед публикацией

Лариса Гузеева призналась, что пользуется фотошопом
1:01
Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева не стала скрывать, что обрабатывает свои фотографии перед публикацией в интернете.

Телеведущая Лариса Гузеева
Фото: ВК-аккаунт Ларисы Гузеевой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Лариса Гузеева

Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях фото, на котором предстала шикарной красоткой в бардовом наряде.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" призналась, что подкорректировала изображение перед тем, как публиковать его в соцсетях. Телесваха уверена, что так поступают многие люди.

"Ну я не единственная, кто пользуется фотошопом, согласитесь", — обратилась к подписчикам звезда ТВ.

Гузеева объяснила, что отретушированный снимок ей больше по душе.

"Так я себе нравлюсь немного больше, и это нас с вами объединяет", — отметила знаменитость.

Ранее Гузеева напугала публику, опубликовав свою фотографию, на которой она предстала абсолютно седой. Есть предположение, что актриса готовится сняться в кино, где сыграет женщину с непростой судьбой.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). Член общественной организации «Союз кинематографистов России».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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