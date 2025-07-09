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Петушары и псы: Джиган назвал имена предателей, покинувших Россию

Артисты под прицелом: как Джиган раскритиковал беглецов из шоу-бизнеса
0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) разразился резкой критикой в адрес артистов, покинувших страну после начала СВО.

Джиган
Фото: Wikipedia by Алексей Гоманков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джиган

В эфире своего шоу "Джиганина" он назвал их действия предательством.

"Прикиньте, какие петушары, тут кормились, а потом сбежали в Дубай, оттуда лайки ставили", — заявил Джиган.

Он прямо назвал имена: "Псы они, что [тиктокер Даня] Милохин, петух этот, что [рэпер] Рахим".

Рэпер подчеркнул, что память о поступках уехавших сохранилась. "Вот они удивятся, что Джиган помнит это всё. А у меня все скрины есть!" — пообещал он, намекая на возможную публикацию доказательств.

Эмоциональная тирада завершилась патриотичным жестом. Джиган начал скандировать: "Россия!". Зрители в зале и участники шоу ответили ему громкими аплодисментами.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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