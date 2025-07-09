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Музыкант Slaughter to Prevail оштрафован на 50 тысяч рублей за резкое высказывание о мобилизации

Лидера группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая задержали за критику мобилизации
1:01
Шоу-бизнес

Солист группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай поплатился за то, что его возмутила мобилизация в России.

Руки в наручниках
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки в наручниках

Лидеру музыкальной группы Slaughter to Prevail Александру Шиколаю пришлось заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за видео, на котором он негативно отзывается об объявленной в России мобилизации.

По информации Telegram-канала Ксении Собчак "Осторожно, новости", центр "Э" обнаружил на Rutube фрагмент из видео Шиколая, который датируется 2022 годом. На кадрах музыкант заявляет, что хочет посмотреть на "патриотов" после объявления о мобилизации. 

Сообщается, что Шиколая задержали утром 8 июля в Москве и доставили в суд. Он объяснил, что "высказывание допустил на эмоциях".

Музыкант заверил, что с тех пор поменял свою позицию и оказывает помощь участникам СВО, так как в зоне боевых действий у него сейчас друзья.

Уточнения

Мобилиза́ция (мобилизацио́нное развёртывание, фр. mobilisation, от mobiliser — «приводить в движение») — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в боевую готовность.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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