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Красивы и полны сил: сын Газманова показал молодых отца и мать на архивном снимке

Сын Газманова показал фото с мамой и отцом из семейного архива
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Шоу-бизнес

Родион Газманов поделился семейным снимком, на котором запечатлён молодой Олег Газманов с первой женой Ириной.

Певцы Родион Газманов и Олег Газманов
Фото: Инстаграм Родиона Газманова by неизвестен is licensed under public doman
Певцы Родион Газманов и Олег Газманов

Сын Олега Газманова опубликовал в социальных сетях фото с отцом и матерью. На фото сам Родион запечатлён ещё ребёнком.

На снимке ему не больше шести лет. Предположительно снимок сделан в 1987 году. На снимке Газманову-старшему около 35 лет.

"Берегите своих близких, дарите им тепло и внимание — ведь именно семья делает нас по-настоящему счастливыми. В любом возрасте, в любом составе", — написал под фото Родион.

Исполнитель хита "Люси" пожелал подписчикам гармонии, взаимопонимания и заботы.

Ранее Олег Газманов рассказал, какой подарок сделал жене Марине.

Уточнения

Родио́н Оле́гович Газма́нов (род. 3 июля 1981, Калининград) — советский и российский эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр, ведущий, телеведущий «Первого канала» (2018—2019), телеканала «Russian MusicBox» (2016—2017), предприниматель, финансист и бизнесмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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