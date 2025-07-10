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49-летняя Дана Борисова в купальнике: как один снимок заставил зрителей восхищаться

Пышногрудая Дана Борисова показала фигуру в купальнике
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Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова похвасталась красивой фигурой на отдыхе.

Телеведущая Дана Борисова
Фото: Инстаграм Даны Борисовой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Дана Борисова

Дана Борисова опубликовала в социальных сетях фото в чёрном сплошном купальнике, продемонстрировав шикарную грудь.

49-летняя звезда ТВ призналась, что ей не с первого раза удалось сделать снимок, который бы ей понравился.

"Всё утро старалась, и фото в купальнике получилось. Вроде ничего", — написала под кадрами Дана.

Свой снимок она сопроводила популярной песней Oh, Pretty Woman, в переводе — "Красотка".

Подписчики Борисовой принялись осыпать знаменитость комплиментами.

Ранее сообщалось, что дочери Даны Борисовой Полине пришлось лечь в психиатрическую клинику.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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