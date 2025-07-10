Настя Ивлеева в наряде за 6 тысяч: настоящая фермерша или блондинка в масс-маркете

Знатоки оценили стоимость наряда Насти Ивлеевой, которая в деревне изображает из себя бывалую фермершу.
Настя Ивлеева щедро делится с подписчиками деревенским контентом. Звезда Интернета рассказывает о появлении на свет телят и позирует в тракторе в дерзком наряде.
Поклонники знаменитости считают, что внутри Настя осталось всё той же опасной блондинкой, просто поменяла локацию.
Авторы Telegram-канала "Светский хроник" нашли стоимость платья Ивлеевой, в котором она позирует на фоне сельскохозяйственных угодий. Выяснилось, что платье в рюшечках с кокетливым бантиком, в котором разгуливает по деревне блогер, стоит 6 тысяч рублей. Данный наряд можно приобрести в масс-маркете.
"Никаких больше вечеринок и бриллиантов на пятой точке за 23 млн рублей", — гласит вердикт экспертов.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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