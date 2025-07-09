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Андрей Мерзликин и его экс-жена делят имущество: шокирующие детали

Андрею Мерзликину предстоит делить имущество на сумму 140 млн рублей с бывшей женой
2:10
Шоу-бизнес

Андрей Мерзликин и его экс-жена после развода делят активы на сумму более 140 млн рублей. 

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

В онлайн-пространстве активно идёт обсуждение вопроса, касающегося раздела собственности между актёром Андреем Мерзликиным и его экс-женой после официального завершения семейных отношений.

Процедура расторжения союза проходила в рамках мирового суда, вследствие чего никаких конфликтов относительно распределения материальных благ либо вопросов воспитания потомства между ними не возникло, соответственно, процесс разделения активов состоится добровольно.

Согласно информации Telegram-канала Shot, 52-летний артист является владельцем земельного надела размером 1 664 кв.м., расположенного в элитном загородном поселке. Здесь он возвёл особняк высотой в два этажа общей площадью 237 квадратов, оборудовал гаражи и баню, общая стоимость которых приближается к отметке в 80 миллионов рублей. Помимо недвижимости, Мерзликин обладает автомобилем марки Mercedes-Benz Gls 350 D, оцениваемым приблизительно в сумму порядка восьми миллионов рублей.

В свою очередь, бывшая супруга актёра числится собственницей квартиры стоимостью около семнадцати с половиной миллионов рублей, а также двух иных объектов жилой недвижимости суммарной ценой тридцать семь миллионов рублей.

Официальная информация о разрыве пары Анны и Андрея Мерзликиных стала доступной общественности месяц назад: инициатором процедуры выступил непосредственно сам исполнитель главной роли в фильме "Бумер".

Пара вместе воспитала четверых наследников: двое дочерей и два сына, самому младшему исполнилось восемь лет. Несмотря на то, что факт разрыва стал достоянием публики, подробности случившегося бывшие супруги предпочли оставить за кадром.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала развод Андрея Мерзликина. 

Уточнения

Андре́й Ильи́ч Мерзли́кин (род. 24 марта 1973, Калининград, Московская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и телеведущий; Заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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