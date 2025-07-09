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Шаман открыл секреты своей любви: ужин и платье Екатерины Мизулиной покорили певца

Это шедевр: Ширвиндт оценил интервью Шамана Корчевникову
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Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт поделился фрагментом интервью певца Шамана, который его особенно потряс.

Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Фото: Телеграм-канал певца Шамана by неизвестен is licensed under public doman
Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Михаил Ширвиндт опубликовал в социальных сетях отрывок интервью певца Шамана Борису Корчевникову. Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) рассказала, чем его привлекает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Шаман похвалил свою возлюбленную за кулинарные способности. Он поведал, что Екатерина всегда встречает его нарядная в платье и с вкусным ужином.

"Мне интервью очень понравилось. Это шедевр", — поделился своим мнением Ширвиндт.

Ранее Михаил Ширвиндт раскритиковал видео, на котором певица Валерия исполняет патриотическую песню о Великой Отечественной войне. Он назвал клип звезды ужасной пошлостью.

Уточнения

Михаи́л Алекса́ндрович Ши́рвиндт (род. 14 августа 1958, Москва) — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. Ранее был театральным актёром. Ведущий телепрограмм «Дог-шоу «Я и моя собака».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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