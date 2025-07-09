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Мы наслаждались каждым моментом: Лазарева** раскрыла подробности счастливой жизни в Москве

Татьяна Лазарева** вспомнила о временах свободной жизни в Москве
1:33
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева** поделилась воспоминаниями о "свободной и счастливой" жизни в Москве. Об этом она написала в своём Telegram-канале, вызвав широкий резонанс.

Татьяна Лазарева
Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Лазарева

Лазарева пересказала историю подруги о временах, когда в России, по их ощущениям, можно было жить "счастливо и относительно свободно". Тогда компания друзей облюбовала уютный уголок в Венеции. Они регулярно собирались там, наслаждаясь вином, едой и беседами "о прекрасном".

Ведущая подчеркнула доступность таких поездок: тогда можно было легко слетать из Москвы в Венецию даже на выходные. Эта лёгкость перемещения стала частью их прежнего образа жизни.

Особый штрих той эпохи — друзья подруги Лазаревой создали в Москве гранитный камень с надписью "Тупик Гедонизма". Арт-объект специально привезли в Венецию и вмонтировали в стену их любимого места, символизируя увлечения того периода.

Эти ностальгические воспоминания прозвучали на фоне недавнего признания Лазаревой. Всего днём ранее, 8 июля, в прямом эфире на YouTube она заявила о серьёзных финансовых проблемах после отъезда из России. По словам ведущей, с нехваткой денег столкнулось большинство уехавших российских знаменитостей.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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