Телеведущая Татьяна Лазарева** поделилась воспоминаниями о "свободной и счастливой" жизни в Москве. Об этом она написала в своём Telegram-канале, вызвав широкий резонанс.
Лазарева пересказала историю подруги о временах, когда в России, по их ощущениям, можно было жить "счастливо и относительно свободно". Тогда компания друзей облюбовала уютный уголок в Венеции. Они регулярно собирались там, наслаждаясь вином, едой и беседами "о прекрасном".
Ведущая подчеркнула доступность таких поездок: тогда можно было легко слетать из Москвы в Венецию даже на выходные. Эта лёгкость перемещения стала частью их прежнего образа жизни.
Особый штрих той эпохи — друзья подруги Лазаревой создали в Москве гранитный камень с надписью "Тупик Гедонизма". Арт-объект специально привезли в Венецию и вмонтировали в стену их любимого места, символизируя увлечения того периода.
Эти ностальгические воспоминания прозвучали на фоне недавнего признания Лазаревой. Всего днём ранее, 8 июля, в прямом эфире на YouTube она заявила о серьёзных финансовых проблемах после отъезда из России. По словам ведущей, с нехваткой денег столкнулось большинство уехавших российских знаменитостей.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.