Сергей Безруков и его супруга: актёр поделился трогательной фотографией

Сергей Безруков показал свою очаровательную жену Анну Матисон

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков похвастался своей красавицей-супругой в День семьи, любви и верности.

Фото: Инстаграм Сергея Безрукова by неизвестен is licensed under public doman Актёр Сергей Безруков с женой

Сергей Безруков опубликовал в социальных сетях фото, на котором его нежно за шею обнимает жена, режиссёр Анна Матисон.

День рождения супруги народного артиста России совпало с Днём семьи, любви и верности.

"Анечку с днём рождения! Новый интересных проектов, кино, кино, кино, семья рядом", — написал под фото артист.

Безруков рассказывал, что иногда работает над фильмами с супругой. Они вместе трудились на сериалом "Плевако". Актёр отмечал плюсы такого сотрудничества, рассказывая о том, что обсуждать работу над сериалом они не прекращали даже дома.

В браке с Анной Матисон у Сергея Безрукова родились трое общих детей: дочь Мария (4 июля 2016 года), сын Степан (24 ноября 2018 года) и сын Василий (24 июля 2021 года). У актёра также есть дочь Александра и сын Иван от актрисы Кристины Смирновой.

Ранее Сергей Безруков объяснил, почему отправил жену одну на Московский кинофестиваль.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант, композитор и поэт. Народный артист Российской Федерации (2008),



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