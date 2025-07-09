Анна Короткова и Максим Виторган: как пара отметила первую годовщину отношений

Анна Короткова рассказала о праздновании первой годовщины отношений с Максимом Виторганом.
Пара провела несколько дней в Санкт-Петербурге, гуляя по достопримечательностям, ресторанам и паркам.
"Год назад пошла с этим парнем на первое свидание", — подписала 35-летняя Короткова совместный снимок с 52-летним актёром.
Виторган, недавно удаливший аккаунт в Instagram*, ограничился шутливой сторис.
В ней он показал международный жест о помощи (SOS), намекая на усталость от насыщенной программы. Этот момент стал поводом для обсуждения подписчиков.
Напомним, Виторган был трижды женат. Его последний брак с Ксенией Собчак продлился шесть лет и завершился в 2019 году. После развода актёр четыре года встречался с Нино Нинидзе, а сейчас состоит в отношениях с Коротковой.
* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ
Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.
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