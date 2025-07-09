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Анна Короткова и Максим Виторган: как пара отметила первую годовщину отношений

52-летний Виторган отпраздновал годовщину отношений с 35-летней возлюбленной в Петербурге
1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Короткова рассказала о праздновании первой годовщины отношений с Максимом Виторганом.

Максим Виторган
Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Максим Виторган

Пара провела несколько дней в Санкт-Петербурге, гуляя по достопримечательностям, ресторанам и паркам.

"Год назад пошла с этим парнем на первое свидание", — подписала 35-летняя Короткова совместный снимок с 52-летним актёром.

Виторган, недавно удаливший аккаунт в Instagram*, ограничился шутливой сторис.

В ней он показал международный жест о помощи (SOS), намекая на усталость от насыщенной программы. Этот момент стал поводом для обсуждения подписчиков.

Напомним, Виторган был трижды женат. Его последний брак с Ксенией Собчак продлился шесть лет и завершился в 2019 году. После развода актёр четыре года встречался с Нино Нинидзе, а сейчас состоит в отношениях с Коротковой.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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