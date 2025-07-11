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Бейонсе и российский триколор: как наряд певицы вызвал волну креатива в Сети

Как наряд Бейонсе вдохновил русскоязычных поклонников
1:30
Шоу-бизнес

После недавнего выступления Бейонсе в наряде, напоминающем российский триколор, её страницы в социальных сетях буквально заполонили сообщения от русскоязычных поклонников. Интернет-пользователи из России не упустили возможности выразить своё восхищение и поделиться национальным колоритом с мировой звездой.

Бейонсе
Фото: commons.wikimedia.org by Cornel Pex, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бейонсе

Шутки и мемы быстро распространились по сети. Блогер Анастасия Ивлеева, например, в ироничной форме предположила, что Бейонсе таким образом намекает на желание получить землю на Дальнем Востоке, и даже сравнила её с российским певцом SHAMAN'ом.

В комментариях под постами певицы развернулось настоящее народное творчество. Одни фанаты предположили, что на выбор цветовой гаммы костюма повлияла популярность российской исполнительницы Надежды Кадышевой. Другие же, вдохновлённые моментом, делились кулинарными секретами. Так, одна из подписчиц оставила Бейонсе рецепт блинов, настоятельно рекомендовав использовать муку "Макфа" для достижения идеального результата.

Не обошлось и без музыкальных импровизаций. В комментариях можно было встретить строчки из песен группы "Любэ", а некоторые фанаты выразили надежду увидеть Бейонсе на сцене "Интервидения". В целом выступление певицы в красно-сине-белом наряде вызвало бурный и весьма креативный отклик в российском сегменте интернета.

Уточнения

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер (англ. Beyoncé Giselle Knowles-Carter; род. 4 сентября 1981, Хьюстон, США), более известна мононимно как Бейо́нсе (произносится /biˈjɒnseɪ/ би-йон-сей) — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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