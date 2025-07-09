Максим Галкин повторил снимок с дочкой: что изменилось за 8 лет?

Шоумен Максим Галкин* сфотографировал дочку Лизу на том же месте, что и восемь лет назад.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото с 11-летней дочкой Лизой.
Супруг Аллы Пугачёвой повторил снимок восьмилетней давности. На старом фото малышке почти четыре годика.
"Спустя 8 лет на том же месте", — подписал юморист кадры.
Сейчас шоумен отдыхает со всей своей семьёй в Риме. Он щедро делится с подписчиками контентом из древнего города.
Ранее сообщалось, что Лиза Галкина отказалась есть яичницу, которую на её глазах отец виртуозно приготовил с добавлением колбасы, лука и помидоров.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.
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