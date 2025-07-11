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Мадагаскарский сюрприз для Юлии Барановской: как она отреагировала на ползущего по её ноге таракана?

Юлия Барановская делится впечатлениями о встрече с мадагаскарским тараканом
1:20
Шоу-бизнес

Юлия Барановская, известная своей любовью к приключениям, вновь удивила поклонников. Вместо привычного для многих звёзд отдыха на побережье, 45-летняя телеведущая выбрала экзотический Мадагаскар, исполнив давнюю мечту своего младшего сына.

Юлия Барановская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Барановская

Погрузившись в дикую природу острова, Юлия не только наслаждается уникальными пейзажами, но и активно знакомится с местной фауной. В своём Telegram-канале она поделилась видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков: по её ноге ползал огромный мадагаскарский таракан. Барановская, однако, не выказала ни малейшего отвращения, а наоборот, с юмором отметила, что ей нравятся эти насекомые, вспомнив своё детство в коммунальной квартире.

"Ой, какая прелесть! Мадагаскарский тараканчик. Иди сюда, пупсик сладкий! А мне нравятся они, как человеку, который вырос в коммунальной квартире…" — поделилась эмоциями ведущая.

Несмотря на перебои с интернетом, Юлия старается делиться впечатлениями от путешествия, публикуя короткие отчёты, как только появляется возможность. Судя по всему, впереди её ждёт ещё немало интересных встреч и открытий на этом удивительном острове.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Юлия Барановская делится впечатлениями о встрече с мадагаскарским тараканом
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