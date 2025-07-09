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Наталья Фриске рассказала, как пережила потерю ребёнка и сестры за месяц

Генетическая поломка: Наталья Фриске рассказала о втором выкидыше после смерти сестры Жанны
1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наталья Фриске пережила вторую потерю после смерти сестры Жанны. В откровенном Telegram-посте блогер рассказала о выкидыше, случившемся в середине июля.

Наталья Фриске
Фото: instagram by личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Фриске

Фриске узнала о беременности за два дня до кончины Жанны 15 июня. Находясь у постели сестры в коме, Наталья сообщила ей радостную новость: "13-го я ей рассказала. Помню, как она улыбнулась". Вечером 15 июня Жанны не стало.

"Я напилась валерьянки. Позвонили в 23:00 — я всё поняла без слов. На месте убеждала себя: это лишь оболочка, душа Жанны летает рядом", — голос Фриске прерывался от слёз.

Через месяц на 8-й неделе беременность прервалась. Врачи диагностировали остановку сердца у плода.

"Случилась генетическая поломка. Ребёнок даже родись — постоянно болел бы и не прожил долго", — объяснила Наталья.

После процедуры выскабливания у блогерши случилась истерика. Она признаётся, что до сих пор не может сдержать слёз, вспоминая двойную утрату. 

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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