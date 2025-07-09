Деревенская Настя Ивлеева снова шокировала: откровенные фото в тракторе

Ставшая деревенской женщиной Настя Ивлеева показала жаркий контент в тракторе.
Настя Ивлеева, которая полностью погрузилась в фермерскую жизнь с телятами, тракторами и другими реалями сельского быта, порадовала поклонников пикантными снимками.
Звезда Интернета попозировала в тракторе в экстремальном мини и ковбойских сапогах. Ивлева, которая стала женой телеведущего и фермера Филиппа Бегака, не утратила былой дерзости.
"Деревенская", — подписала кадры Настя.
Подписчики Ивлеевой остались в восторге от смелых снимков.
"Срамота. Как можно такую красоту выставлять";
"Да не изменилась она, просто локацию сменила";
"Красотка", — писали фолловеры под постом Ивлеевой.
Ранее живущая в деревне Настя Ивлеева рассказала о рождении телёнка и раскрыла его имя.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.