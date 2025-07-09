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Деревенская Настя Ивлеева снова шокировала: откровенные фото в тракторе

Настя Ивлеева устроила пикантную фотосессию в тракторе
0:55
Шоу-бизнес

Ставшая деревенской женщиной Настя Ивлеева показала жаркий контент в тракторе.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: Инстаграм Насти Ивлеевой by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева, которая полностью погрузилась в фермерскую жизнь с телятами, тракторами и другими реалями сельского быта, порадовала поклонников пикантными снимками.

Звезда Интернета попозировала в тракторе в экстремальном мини и ковбойских сапогах. Ивлева, которая стала женой телеведущего и фермера Филиппа Бегака, не утратила былой дерзости.

"Деревенская", — подписала кадры Настя.

Подписчики Ивлеевой остались в восторге от смелых снимков.

"Срамота. Как можно такую красоту выставлять";

"Да не изменилась она, просто локацию сменила";

"Красотка", — писали фолловеры под постом Ивлеевой.

Ранее живущая в деревне Настя Ивлеева рассказала о рождении телёнка и раскрыла его имя.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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